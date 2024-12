MOMEM: Sonderausstellung zu Tangerine Dream angekündigt

Das Museum Of Modern Electronic Music (MOMEM) in Frankfurt am Main eröffnet im kommenden Jahr eine Sonderausstellung zu Tangerine Dream. Die Schau mit dem Titel Tangerine Dream: Zeitraffer widmet sich der Geschichte der West-Berliner Band, die als Wegbereiter elektronischer Musik gilt. Die Eröffnung findet am 6. April 2025 um 19 Uhr statt, gefolgt von einem Konzert der Band in der Alten Oper Frankfurt am 7. April – genau zehn Jahre nach dem Tod des Gründungsmitglieds Edgar Froese.

Die Ausstellung läuft vom 7. April bis zum 28. September 2025 und beleuchtet die über 55-jährige Bandgeschichte von Tangerine Dream, die bereits 1967 gegründet wurden – drei Jahre vor Kraftwerk. Mit über 160 Veröffentlichungen prägte die Formation Genres wie Ambient und Trance maßgeblich. Einer ihrer Meilensteine ist das 1974 erschienene Album Phaedra, eines der ersten Alben der elektronischen Musik überhaupt.

Neben zahlreichen Exponaten aus der Bandgeschichte – von frühen Plattenverträgen bei Virgin Records bis hin zu ihrem Auftritt im Palast der Republik als erste westdeutsche Band – bietet die Ausstellung ein umfangreiches Rahmenprogramm. Vorträge, Lesungen und eine Filmvorführung runden das Erlebnis ab. Konzertbesucher:innen der Alten Oper erhalten vergünstigten Eintritt zur Ausstellung.

Kuratiert wird die Schau von Bianca Froese-Acquaye sowie Christian Arndt. Tickets und weitere Informationen sind auf der Website des MOMEM erhältlich.