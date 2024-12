Kraftwerk gehen 2025 erneut auf Nordamerika-Tour. Anlass ist das 50. Jubiläum ihres wegweisenden Albums Autobahn, das 1974 veröffentlicht wurde. Dessen Erfolg in den USA machte Kraftwerk zu zu einer internationalen Pop-Größe. Die neue Konzertreihe beginnt am 6. März 2025 in Philadelphia und umfasst insgesamt 25 Städte, bevor sie am 24. April in Dallas endet. Zwei Auftritte auf dem Coachella-Festival am 13. und 20. April sind ebenfalls Teil des Programms.

Die Band kündigte an, dass die Konzerte als Multimedia-Events gestaltet werden, bei denen Musik, visuelle Kunst und Performance miteinander verschmelzen. Für die Tour-Ankündigung setzte Kraftwerk auf einen außergewöhnlichen Trailer: Skateboard-Ikone Tony Hawk und weitere Skater performen zu Kraftwerks Musik auf einer Halfpipe. Die Ästhetik des Videos greift das Design des The Man Machine-Albumcovers auf.

Im Mai 2024 waren Kraftwerk an zehn aufeinanderfolgenden Tagen in der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles aufgetreten.

