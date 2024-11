30 Jahre Metalheadz: Neues Buch feiert das legendäre Drum’n’Bass-Label

Das britische Drum’n’Bass-Label Metalheadz feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem Buch. The Book of Goldikus: Vol. 1 Metalheadz / The Rufige Files umfasst über 400 Seiten voller Fotografien, Flyer, Presseartikel und nie zuvor gezeigter Skizzen von Labelgründer Goldie, kostet 150 Pfund (etwa 180 Euro) und kann ab sofort vorbestellt werden.

Mit Beiträgen von renommierten Fotograf:innen wie Gus Coral, Normski und Rankin sowie Texten von Tim Barr bietet das Buch außerdem tiefe Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Metalheadz. Es beleuchtet nicht nur bahnbrechende Releases von Dillinja, Photek, Doc Scott und Marcus Intalex, sondern auch die Entstehung von Goldies ikonischem Album Timeless.

Ein besonderes Highlight des Buches ist die Würdigung der legendären „Sunday Sessions” im Londoner Club Blue Note sowie die Verbindung von Metalheadz zur Graffitikultur, die das Label in seinen frühen Jahren stark beeinflusste.

Metalheadz wurde 1994 von Goldie, DJ Storm und Kemistry gegründet und entwickelte sich von einem Underground-Projekt zu einer globalen Bewegung, die die elektronische Musik nachhaltig prägte. The Book of Goldikus: Vol. 1 ist in seiner ersten Ausgabe auf 1000 Stück limitiert.