Caterina Barbieri: Synthesizer-Koryphäe wird Leiterin der „Biennale Musica”

Caterina Barbieri wird künstlerische Leiterin der Musiksektion der Biennale von Venedig. Die in Bologna geborene Künstlerin wird diese Rolle von 2025 bis 2026 übernehmen. Die Biennale von Venedig ist das größte Kunstfestival Italiens, die Ausstellung in den Giardini von Venedig wird durch Veranstaltungen in weiteren künstlerischen Sparten ergänzt. Barbieri ist für das jährliche stattfindende zeitgenössische Musikfestival „Biennale Musica“ zuständig.

„Ihre klassische Ausbildung in Kombination mit Experimentierfreude und dem Einsatz der innovativsten Technologien macht Caterina Barbieri zu einer lebendigen Brücke zwischen Epochen, Stilen und Bereichen. Barbieris Ernennung zur Direktorin der Musikabteilung ist ein Vertrauensbeweis in die Intelligenz und das Genius der nachkommenden Generationen, den wahren Antennen der Zukunft“, erklärt Pietrangelo Buttafuoco, Präsident des Festivals.

Die italienische Musikerin ist vor allem bekannt für ihre hypnotischen Synthesizer-Kompositionen, sie fokussiert sich in ihrer Musik auf Themen der Zeit- und Raumwahrnehmung.

