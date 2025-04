Ian Pooley: Reissue von „Since Then” angekündigt

25 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung erscheint Ian Pooleys Album Since Then wieder auf Vinyl. Das Reissue ist ab dem 16. Mai auf seinem eigenen Label Pooledmusic erhältlich.

Pooley kombinierte auf Since Then brasilianische Rhythmen mit Deep-House-Elementen und erschuf warme, klare Klangbilder. Tracks wie „900 Degrees” oder „Balmes (A Better Life)” sind bis heute zeitlos und geben ein Gefühl von Leichtigkeit.

Ian Pooley, der eigentlich Christopher Pinnekamp heißt, ist 1973 in Mainz geboren und seit 1989 als DJ aktiv. Sein Durchbruch als Produzent gelang ihm Mitte der Neunziger mit Releases auf Labels wie Force Inc. oder NRK und später mit seinen Alben Meridian und Since Then.

Ian Pooley – Since Then

Tracklist:

A1 – Since Then

A2 – Bay of Plenty

A3 – Venasque

B1 – Coração Tambor

B2 – Balmes

C1 – Visions

C2 – Spicy Snapper

D1 – 900 Degrees

D2 – Sundowner

Format: 12″

VÖ: 16.05.2025