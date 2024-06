Vienna After Dark: Internationale Konferenz für Clubkultur findet in Wien statt

Vom 14. bis 16. November 2024 findet Vienna After Dark, eine internationale Konferenz für Clubkultur, in Wien statt. Über 125 Expert:innen aus 15 Ländern werden in Keynotes, Podiumsdiskussionen und Workshops die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Relevanz von Clubkultur diskutieren. Das Programm beschäftigt sich außerdem mit Fragen von Mental Health, Awareness und Drogen im Clubkontext.

Vienna After Dark wird von der Vienna Club Commission veranstaltet. Die Konferenz findet in Kooperation mit renommierten Organisationen des Nachtlebens statt, darunter NIGHTS, Stadt nach Acht und Vibelab. Mehrere Wiener Veranstaltungsorte wie Club U und der Sass Music Club werden an den drei Novembertagen zur Konferenzzentrale.

Das vollständige Programm von Vienna After Dark ist noch nicht veröffentlicht. Weiter Informationen zur Konferenz lassen sich hier finden.