Ibiza: Line-Up für Solomun +1 steht fest

Auch dieses Jahr findet die Partyreihe Solomun + 1 auf Ibiza statt. Zum elften Mal in Folge lädt der Star-DJ und Produzent Solomun renommierte Acts während seiner Sommerresidenz ins Pacha ein. Wie der Name bereits verrät, begleiten den DJ wechselnde Gäste jeweils eine Nacht lang. In der Regel spielt zuerst der Gast, dann der Gastgeber, zuletzt führt ein B2B in die Morgenstunden. Während Solomun das Opening Ende Juni noch all night long alleine bestreitet, stehen ihm danach jeden Sonntag DJs wie DJ Gigola, Jamie XX, HAAi, Marcel Dettmann und Dixon zur Seite. Für das Closing am 6. Oktober ist Gerd Janson angekündigt.

Das Pacha ist einer der ältesten und beliebtesten Clubs auf Ibiza. Neben weiteren Star-DJ-Residencys von CamelPhat, Robin Schulz, Bedouin oder auch Marco Carola sind für den Sommer auch exklusive Events mit Acts wie Peggy Gou, Sven Väth oder The Blessed Madonna geplant.