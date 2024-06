Die Platten der Woche mit 1-800 Girls, Christopher Ledger, Duckett, The Trip und Viikatory

1-800 Girls – That’s Just How I Feel (All My Thoughts)

Man kann ja alles kopieren und in den meisten Fällen kommt man damit durch, also: Die Leute mögen es, wenn sie was mögen und es dann mehr davon gibt. Deshalb unterscheiden sich Joghurtsorten und, sagen wir, elektronische Musik ziemlich genau gar nicht. Bis jemand kommt und es ein bisschen anders, nein: ein bisschen besser macht.

Wie schwer kann das sein, sagt 1-800 Girls. Und nimmt das Fred-Again-Set und die letzte Overmono-Platte und ein bisschen Ohrenschmalz. Um das alles zusammenzupanschen. Und umzurühren. Und dann mal zu kosten. Ah, ja, doch! Hört sich so an wie diese Müller-Joghurt-Reinkipp-Dinger schmecken, ganz geil nämlich. Zwar nicht die Mega-News, aber immer wieder schön – wenn quengelige Pitchstimmen rumquengeln über Halbvoll-Halbleer-Beats, und dann der Bass reinkriecht. Kann man nur sagen: Danke Markt, danke Kapitalismus für so viel Auswahl im tanzmusikalischen Joghurtregal. Christoph Benkeser