Temple Bar in Detroit: Schließung nach Fassadeneinsturz

Die historische Temple Bar in Detroit muss wegen einer eingebrochenen Hausfassade vorläufig schließen. Am Morgen des vergangenen Freitag stürzte ohne äußere Einwirkung ein Teil des Dachs ein und beschädigte das Vordach der Eingangstüren. Das Innere des LGBTQIA-Veranstaltungsortes sei allerdings unversehrt, berichtet der Besitzer George Boukas. Außerdem gab es keine Verletzten. Nun sollen die Trümmer am Bürgersteig weggeräumt und der Schaden bewertet werden. Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter:innen haben für Boukas oberste Priorität, weshalb die Bar auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt.

Ein Event der Underground Music Academy mit Shigeto, Beewack und DJ Caro, das am Abend nach dem Einsturz stattfinden sollte, wurde ebenfalls abgesagt.

Die Temple Bar liegt im Cass Corridor Bezirk und wurde bereits im Jahr 1927 vom Vater des derzeitigen Besitzers eröffnet. Erst im vergangenen Jahr wurde die Bar renoviert und bekam einen neuen, roten Außenanstrich. Zum Team der Bar gehört auch Katze Darla.