Clubcommission Berlin: Umfrage zur Mental Health von Beschäftigen im Nachtleben

Im Anschluss an die Testphase des Projekts Mental Health in Clubs ruft die Berliner Clubcommission zu einer Online-Umfrage auf. Im vergangenen Jahr erprobte die Clubcommission verschiedene Programme zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes in mehreren Clubs wie dem RSO.Berlin, der Renate, der Else, oder dem Tresor. Die Umfrage soll nun die Auswirkungen der Testphase bewerten. Außerdem will die Clubcommission herausfinden, wie die Angebote ab kommenden Oktober in weiteren Clubs in Berlin gestaltet sein sollen.

Die Online-Befragung für Mitarbeiter:innen von Berliner Clubs findet vom 23. Mai bis 9. Juni statt. Fragen zur aktuellen mentalen Gesundheit, der Arbeit im Club und der Erfahrung mit Stress und Konsumverhalten sollen Auskunft über die psychische Verfasstheit und deren Gefährdung geben. Die Clubcommission verspricht hierbei absolute Anonymität und einen streng geregelten Datenzugang.

Das Förderprojekt Mental Health in Clubs versucht, das Umfeld in Clubs zu verbessern, um die Mitarbeiter:innen vor psychischen Belastungen zu schützen. Die Maßnahmen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit sollen künftig für alle Berliner Clubs angeboten werden. Das Projekt wird unter anderem von der Initiative Neue Qualität der Arbeit und der BGF-Koordinierungsstelle finanziert und wissenschaftlich von der Fernuniversität in Hagen unterstützt.