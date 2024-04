Nikki Nair & DJ ADHD – Where U Find This EP (Future Classic)

Wie kann man heute in der Clubmusik die Verhältnisse zum Tanzen bringen? Vermutlich am besten so, wie es Nikki Nair & DJ ADHD auf ihrer zweiten gemeinsamen EP vormachen. Beim Titeltrack in klassischer Footwork-Manier mit rhythmisch angekantetem Stimmensample über schnippischem Beat samt scheppernden Cowbells. Dank Störeffekt sorgt der Sprachschnipsel obendrein für einen veritablen Ekstase-Moment. „Fidget Spinner” wirft erst einmal ein paar James-Bond-Streicher in den Mixer, bevor der Beat mit Katzenmiauen zusätzlich durcheinandergewirbelt wird. „Shitty MP3” bietet mehr Spaß mit Sprachsamples und einem Beat, bei dem noch einmal sehr schön deutlich wird, dass die Beiden den scheinbaren Widerspruch, serious club music zu machen, ohne die Dinge allzu ernst zu nehmen, wunderbar in Tanzflächenenergie umzuwandeln verstehen. Bei „Mommy” erzeugen sie diese dann bloß unter Zuhilfenahme der erforderlichen Grundzutaten. Tim Caspar Boehme