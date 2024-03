Die Platten der Woche mit AFM, Isabella Koen, Ivaylo, Stanislav Tolkachev und der Ansia007

Isabella Koen – Cracked, serving assorted sweets make heaven (Brutaz)

Finster und industriell brechen die Klänge wie Hunde von den Ketten auf der neuen EP von Isabella Koen. „Exit Appeal” hat zwar nur 80 Beats pro Minute, wird jedoch in seinem lange verzögerten Offbeat dermaßen durchzogen von Flüstern und Knistern, dass gleich die Grundnervosität da ist. In der zweiten Hälfte wendet sich der Track immer wieder von unten nach oben, und die zischenden Sounds machen Furore.

„Goof” hingegen zappelt gleich ganz ohne Versteckspiel in aus Mikroschnippseln zusammengesetzten Drum’n’Bass-Rhythmen. Die technische Seite der Produktion hat Isabella Koen mehr als drauf; sie doziert am berühmten Berklee College Of Music ihrer Heimtatstadt Boston als zu „Hardware Performance Studies” oder „Producing Music With Ableton Live”. So staucht das letzte Drittel wie ein Nachwort die Motive des Stückes zusammen, oh Irrwitz.

„Liquiblizz” klingt dann wie „Aquaman” aus der Marvel-Serie zum Hören, während dem Techno-Stück „Joy Drive” die Freundschaft zwischen Euro-Gabba und Japan-Hardcore gelingt. Rissig und toll. Christoph Braun