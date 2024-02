Die Platten der Woche mit Ivy Lab, Nadia Struiwigh, Sister Zo & Sam Binga, Spekki Webu und Stolen Velour

Sister Zo & Sam Binga – Cabbage Juice EP (Pineapple)

Einmal Gehacktes, bitte. Mit „Chop Dat” beamen Sister Zo & Sam Binga auf ihrer EP Cabbage Juice auf Pineapple gute 20 Jahre zurück in die Hochzeit des damals gefeierten UK-Bass-, Jungle-, Beat-Hypes. Auch die krachige Covergestaltung erinnert an die Phase des hyperinflationären Outputs so mancher Künstler:innen und Labels. Die in Kansas City geborene Zoey Shopmaker hat mit DJ und Producer Sam Binga einen passenden Counterpart für die Kreation einer solchen Bass-Reminiszenz wie „Cop Dat” gefunden. Nicht so straight, mehr broken und beatlastig ist der ebenfalls auf der EP befindliche Remix von „Chop Dat” von Amy Kisnorobi & Sam Binga. Auch hier ereilt den geneigten Zuhörer ein Déjà-vu an die goldenen Nullerjahre. „Smells Like” geht mehr in die Richtung von pumpendem Tech-House, und „Won’t Do It” rundet die EP mit einem weiteren Bass-Monster ab. Liron Klangwart