Richie Hawtin: Auftritt als F.U.S.E. angekündigt

DJ und Produzent Richie Hawtin wird am 5. und 6. Februar unter seinem Alias F.U.S.E. im Pariser IRCAM live auftreten. Die Veranstaltungsreihe Électro-Odyssée soll Künstler:innen der elektronischen Musik in die renommierte Institution bringen. Hawtin ist bisher nur ein einziges Mal als F.U.S.E. aufgetreten.

IRCAM steht für Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music und befindet sich im Centre-Pompidou. Die Konzertreihe Électro-Odyssée bringt hier die Sounds zweier Musiker zusammen, die der Minimalismus verbindet. Richie Hawtin gilt als einer der bekanntesten Minimal-Techno-Producer. Die Kompositionen von Steve Reich werden als wegbereitend für dieses Genre angesehen. „In der Musik von Steve Reich und Philip Glass gibt es Muster, die sich weiterentwickeln und verändern, ohne dass man es merkt. Ich habe diese Idee auf meine eigene Weise übernommen”, so Hawtin.

1990 veröffentlichte Richie Hawtin die erste EP Approach & Identify unter seinem Pseudonym F.U.S.E., was für „Futuristic Underground Subsonic Experiments” steht. 1993 erschien Hawtins erstes F.U.S.E.-Album Dimension Intrusion auf seinem Label Plus 8. Dimension Intrusion gilt bis heute als Kultalbum und umfasst viele Facetten des Genrepools der elektronischen Musik. Die Tracks reichen von cluborientiertem Techno bis hin zu Ambient und können rückblickend als Experimente für Hawtins späteren Sound angesehen werden. 2019 erschien eine umfassende Compilation mit sämtlichen F.U.S.E.-Produktionen [Review].