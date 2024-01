Januar 2024: Die essenziellen Alben

Glen S – Elation Station (Craigie Knowes)

Über den Verlauf von sieben Tracks erschafft Glen S auf seinem zu Deutsch „Erbauungs-Station” betitelten Craigie-Knowes-Debüt eine treibende, facettenreiche Open-Air-Clubbing-Landschaft, die von Ambientösem bis zu Trance-Krachern reicht und die Psychedelik dabei nie aus dem Auge verliert.

Schon der elfminütige Opener „Schponglen” lädt in ein Neo-Hippiehaftes Sounduniversum voll farbenfroher Klangsprenkel ein. Danach greift die Trance-Kralle mit hochgepeitschtem Four-to-the-Floor-Stomp und sich kreisend in den Gehörgang schraubenden Arpeggio-Lines zu und lässt nicht mehr los. Tracktitel wie „Hands In The Air”, „Full Moon Party” oder „Yeah (16x)” weisen dabei den Weg. Letzterer zeigt aber auch, dass der Humor nicht zu kurz kommt. Denn die Tracks versumpfen niemals in monotonem Goa-Stampf und werden immer wieder mit einer reichen Palette von Klangfarben verspielt aufgebrochen. Gegen Ende wird auch der zuvor omnipräsente, gerade nach vorn gehende Kickdrum-Rhythmus aufgegeben – mit zwei Chillout-kompatiblen Afterhour-Acidschrauben. Psychedelisch bunte Tanzmusik für die Hallucination-Generation. Auf legalem LSD-Derivat, wohlgemerkt. So in der Art. Tim Lorenz