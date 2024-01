Die Platten der Woche mit 30drop, Basic Rhythm, DJ Life, Galcher Lustwerk und Siu Mata

30drop – Music For Empty Rooms With Bloody Windows EP (30D)

Ohne viel Fanfaren hat sich der anonyme Produzent 30drop ein beachtliches kleines Oeuvre aufgebaut, darunter zwei Alben auf Jeff Mills’ Label Axis sowie eine ganze Reihe EPs auf dem eigenen Imprint 30D.

Music For Empty Rooms With Bloody Windows ist ein neues Projekt, das sich abseits des Dancefloors bewegt und für schummrige Stunden alleine gemacht zu sein scheint. Unheimliche Drones, melancholische Piano-Tupfer, gespenstische Spuren von Acid-Synths und jede Menge Distortion und Tape Hiss. Was sich in der Beschreibung möglicherweise aufreibender liest, als es wirkt, kommt dank seiner geduldigen Vortragsart doch ganz beruhigend rüber. Genau darum geht es dem Künstler augenscheinlich auch: ein spukhaftes Klangkonstrukt zu schaffen, in dem man sich dennoch entspannen kann. Leopold Hutter