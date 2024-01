Rave The Planet: Parade kündigt Talk-Reihe an

„BEATS & BEYOND” heißt die neue Panel-Reihe von Rave The Planet. Die Reihe startet am 25. Januar in der Bar Lütze im Hotel Berlin.

In Gesprächsformaten bekommen Besucher:innen genaue Einblicke in die Arbeit und Hintergründe verschiedener Künstler:innen und können diesen Fragen stellen. Themen wie die eigene Motivation, die technische Umsetzung von Veranstaltungen und der politische Anspruch, den eine Parade wie Rave The Planet erfordert, stehen im Fokus. Zwischen den Talks sorgen ausgewählte DJs, unter anderem auch Rave-The-Planet-Residents, für Atmosphäre und bespielen das Event.

Die Talks werden auf Deutsch gehalten und dauern etwa drei bis vier Stunden. Der erste Abend läuft beispielsweise unter dem Titel: „Float Insiders – Wie macht man einen Parade-Float?”. Dazu sind Mijk van Dijk, Ana Milic, Alex Puschner und Stefan Baumann eingeladen. Alle hatten letztes Jahr mit ihren Crews an der Parade teilgenommen. Musikalisch unterstützt werden sie von Dr. Motte und Tomasz Guiddo.

Der Eintritt ist kostenfrei, jedoch freut sich die Organisation wie immer über freiwillige Spenden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Alle Termine und Themen findet hier:

Do, 25.01.2024:

Float Insiders – Wie macht man einen Parade-Float?

Do, 29.02.2024:

Party vs. Protest? – Ravekultur, Paraden & Aktivismus

Do, 28.03.2024:

Rave & Save The Planet – Nachhaltigkeit in der Musikindustrie

Do, 25.04.2024:

FAQ-Day zur „Rave The Planet Parade 2024 – LOVE IS STRONGER”