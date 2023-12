Die Platten der Woche mit Cousin, Das Ende der Liebe x su dance110, DJ ojo, Double O und François K

François K. – FK EP (Wave Music)

Als François Kevorkian vor 28 Jahren die FK-EP, seine erste Platte unter eigenem Namen, veröffentlichte, schien die große Karriere eigentlich schon hinter ihm zu liegen. Der gebürtige Franzose kam aus der Disco-Ära und prägte auch noch die New Yorker Clubmusik der Achtzigerjahre. 1975 kam Kevorkian nach New York. Desillusioniert von der französischen Szene wollte der 21-Jährige sich dort als Jazz-Schlagzeuger weiterentwickeln und durchsetzen. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte. Immerhin bekam er in einem Club namens Galaxy 21 einen Job als Schlagzeuger. Seine Aufgabe: Er sollte Walter Gibbons, der dort als DJ arbeitete, mit den Drums unterstützen. Bald ergab es sich, dass der heute 69-Jährige selbst zu einem gefragten DJ wurde. Geholfen hat ihm dabei sein Talent, das er beim Anfertigen von Tape-Edits zeigte. Einige Zeit später ergatterte Kevorkian den A&R-Posten bei Prelude, einem der erfolgreichsten und prägendsten Clubmusik-Labels der späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahre. Nachdem Remixe von Kevorkian in der Clubmusikszene vielfach zum Erfolgsgaranten wurden, buchten mehr und mehr Labels aus der Popwelt seine Arbeit. Es begann mit einem Remix für Yazoos „Situation”. In den nächsten Jahren arbeitete er als Mixing Engineer für Kraftwerk, Depeche Mode oder Mick Jagger.

Fast forward in die Neunziger: François Kevorkian ist noch immer Betreiber eines geräumigen und gut ausgestatteten Axis-Studio-Komplexes, der sich in dem Gebäude befindet, wo einst das Studio 54 war. An den Wänden hängen inzwischen jede Menge goldene Schallplatten. Noch hat er lukrative Aufträge wie zum Beispiel von Erasure, aber diese sind rarer geworden. Das New York, für das der Name Kevorkian stand, existiert nicht mehr. Doch dann gründet er mit Wave Music ein House-Label, eine der allerersten Platte ist die FK-EP. Die vier gemeinsam mit Alan Friedman produzierten Tracks machten damals einen ziemlich klassischen New Yorker House-Vibe frisch für die mittleren Neunziger. Insbesondere „Hypnodelic” mit seinen exaltiert in einen Trance-Zustand hinein klagenden Diva-Vocals war ein Hit. Heute funktioniert vermutlich „Mindspeak” am besten. Der Track zitiert so ein bisschen Jamie Principles Achtziger-House-Klassiker „Baby Wants to Ride”. Auf die FK-EP folgte François Kevorkians zweite Karriere, die speziell mit seiner Residency bei Body & Soul verbunden war. Holger Klein