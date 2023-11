Der Amsterdamer Club De School hat sein letztes Programm vor der Schließung im Januar 2024 angekündigt.

Im Dezember stehen stehen noch einmal DJ-Größen wie Palms Trax, Peach, Call Super und Parrish Smith auf den mit Bedacht kuratierten Line-ups. Bereits am kommenden Freitag können sich Clubgänger:innen unter anderem auf DJs wie Aurora Halal und PLO Man freuen. Am 2. und 3. Dezember findet zudem ein AmsterDub Weekend-Event mit Channel One Sound, King Shiloh, DJ Storm und Mala statt.

Der renommierte Club öffnete im September letzten Jahres zum ersten Mal seit März 2020 wieder seine Türen. Die Veranstalter:innen gaben bekannt, dass er für 16 Monate laufen werde, bevor er im Januar 2024 nach endgültig schließen muss. Der Grund für die Schließung sollen unter anderem finanzielle Belastungen sein.

Das Line-up für die Silvesterpartys in De School stehen noch aus. Hier findest du das aktuelle Programm.