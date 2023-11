Rhyw – Mister Melt (Fever AM)

Techno, so Techno, wie Techno es sein kann. Treffender kann man die Musik des Griechen Alex Tsiridis eigentlich nicht beschreiben. Ein gerader Beat zwischen 140 und 150 BPM, der genau weiß, wo es lang geht – geradeaus nach vorn nämlich. Die schneidenden Hi-Hats tackern dabei die Tanzenden auf dem Dancefloor fest – kein Entkommen. Drumherum entfaltet sich eine Fülle synthetischer Sounds, die ganz sicher an kein irdisches Instrument, sei es akustisch oder elektrisch, erinnern. Mal in abstrakt-hypnotischen Sequenzen, mal in fast schon an Melodien erinnernden Tonfolgen. Fast – denn aufgebrochen werden die Sequenzen von clever programmierten Breakdowns, die ein ums andere Mal die Kinnlade auf den schweißigen Tanzboden herunterklappen lassen.

Überhaupt ist hier an jeder Takt-Ecke etwas los, ständig überrascht Rhyw mit neuen Ideen, sowohl in Arrangement als auch Sounddesign. Das konnte bei früheren Releases schon mal anspruchsvoll kurz vor der Anstrengung sein – doch auf den vier Tracks von Mister Melt hat Tsiridis sich im Griff, ganz auf den Dancefloor fokussiert. Avantgarde-Techno for the Masses. Da kann man nicht meckern – nur bis zur Verausgabung tanzen. Tim Lorenz