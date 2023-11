Moritz von Oswald: Gewinnt Tickets für das Konzert in Kreuzberg!

Der Tresor Berlin präsentiert am 16. November Die Live-Weltpremiere von Moritz von Oswalds neuem Albenprojekt Silencio, das am 10. November erscheint. Das Konzert wird in der brutalistischen St.-Thomas-Kirche in Berlin-Kreuzberg stattfinden.

Das Album beschäftigt sich mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen menschlichen und künstlichen Klängen sowie der Einbindung von natürlichen und synthetischen Stimmen. Für die Umsetzung arbeitete von Oswald mit einem 16-stimmigen Chor aus Berlin und ließ den Gesang mit elektronischen Klängen verschmelzen. So verfolgt der Dub-Techno-Pionier mit dieser Komposition einen experimentellen Dialog, ebenso erforscht er außergewöhnliche Sounds.

Lust bekommen? Wir verlosen 1×2 Tickets inklusive zwei CDs und 1×2 Tickets inklusive zwei Schallplatten des neuen Albums. Um teilzunehmen, schickt uns bis zum 13. November eine Mail mit dem Betreff SILENOSWALD, eurem bevorzugten Tonträgerformat und eurem vollen Namen an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Tresor presents: Moritz von Oswald – ‘Silencio’

16. November 2023, St. Thomas Kirche



Tickets: ab 15€