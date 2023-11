„Raving In Europe”: Bildband über die Rave-Szene in Europa

Das neue Fotobuch Never Alone 1997-2004, Raving In Europe dokumentiert die illegale Rave-Szene im Europa der Neunziger und Zweitausender. Ab dem 25. November ist das 226-seitige Buch von den Mailänder Fotografinnen Cheyenne Clementi und Valentina Morandi über Union Editions erhältlich.

Das Cover von Never Alone 1997-2004, Raving In Europe

Das Buch verfolgt verschiedene Gruppen von von Raver:innen, die durch Europa reisen und Städte wie Prag und Lissabon besuchen, um an Teknival-Partys teilzunehmen.

Eine Doppelseite aus Never Alone 1997-2004, Raving In Europe (Fotos: Cheyenne Clementi und Valentina Morandi)

Teknivals sind große kostenlose, meist illegale Veranstaltungen, die mehrere Tage lang andauern. Das Teknival-Phänomen hatte seinen Ursprung am Anfang der Neunziger, als Acid-House-Partys und die Traveller-Bewegung in Großbritannien zur Zielscheibe politischer Repressionen wurden. Daraufhin begannen die Sound Systems, in andere europäische Länder zu reisen, deren Gesetze weniger restriktiv waren und in denen die Behörden nicht wussten, wie sie die Festivals stoppen sollten.

Hier findet ihr eine Auswahl an Fotos und könnt das Buch zum Preis von 45 Euro – innerhalb Europas – vorbestellen.