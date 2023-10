Die Platten der Woche mit Alex Ketzer, Danny Daze, der Draaimolen–VA, Gemini & Unit-T und Seba & Paradox

Gemini & Unit T – Sideburns (SOUNDS) [Reissue]

Hoppla, ein Gemini-Reissue, mal wieder. Die recht zahlreichen Wiederveröffentlichungen haben immer wieder für Diskussionen gesorgt. Denn wie soll man den Spencer Kincy bezahlen, wenn ihn doch womöglich der Erdboden verschluckt hat. Weshalb dieser heute mythenumrankte Produzent, der in den Neunzigern sicherlich der begabteste Vertreter der zweiten Chicago-Welle war, vor 23 Jahren urplötzlich verschwunden ist, weiß niemand so genau. Eine Zeit lang ging es Spencer Kincy mental nicht so gut. Dass er in dieser Phase diverse Klagen gegen CIA, FBI und das US-Verteidigungsministerium einreichte, gilt als gesichert. Umso besser, dass man heute hört, er sei wohlauf.

Und so dürfte mit diesem jüngsten Reissue, das uns via DBH erreicht hat, alles im grünen Bereich sein. Die EP Sideburns erschien ursprünglich auf Sounds, einem Ableger von Woody McBrides Label Communique. Die beiden Gemini-Tracks darauf bewegen sich in derselben Umlaufbahn wie seine Platten auf Relief in jener Zeit. „Trip” ist ein rappeliger Track, Acid ohne 303. Für ein Aha-Erlebnis sorgt „Trip B”, denn eigentlich heißt die Nummer „Klonopin”. Das hier ist ein Edit mit viel Filter-Action. Der Star dieser Platte ist aber die Rückseite. Der Name Tony Larson ist längst vergessen, seine Pseudonyme E-Tones und Unit T sind es auch. Doch mit „Mystery Tones” hatte der Mann diesen einen großen Moment. Eine sehr simple, aber gute Idee reichte aus. Über 13 Minuten steppt sich der „Luv Dancin’“-Beat von Roger Sanchez durch den Track, dazwischen immer mal wieder ein klirrendes Piano-Sprengsel. Auf den Punkt, auch heute. Holger Klein