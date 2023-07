Die Platten der Woche mit 6SISS, DJ Boring, lkawa, Marcel Dettmann und Mesak

DJ Boring – Beautiful Strangers EP (Running Back)

Von seinen Lo-Fi-House-Anfängen hat sich DJ Boring mittlerweile zwar ein ganzes Stück entfernt, im House-Mainstream ist er dennoch nicht angekommen – zum Glück. Davon Zeugnis legen die Stücke auf seiner Running-Back-Debüt-EP ab. Die Label-Promo nennt ihn einen progressiven Traditionalisten. Und da ist durchaus etwas dran.

So sind alle fünf Tracks dieser Veröffentlichung wehmütig weite Kompositionen, die aus dem prall gefüllten Horn der House-Geschichte schöpfen. Was sie aber ins Jetzt katapultiert, sind clevere Produktions- und Arrangements-Tricks, die den Staub aus der Rille blasen. Und auch der eine oder andere epische Breakdown, der an die Anfänge gemahnt, wenn auch nicht ganz so ausgefuchst wie beim alten Lo-Fi-Kumpanen Ross From Friends. Anyway, Spaß macht’s. Tim Lorenz