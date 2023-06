Juni 2023: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Lowfish – Grey With Breaks (Suction)

Wenn Musikjournaliste:innen ihre Gefühlsverwirrung in Worte fassen, schreiben sie: Das Instrument atmet, die Musik lebt, alles sei so schön organisch und so weiter. In 110 Prozent der Fälle ist das fetzendeppert, weil: Wie soll so eine 303 nach Luft schnappen? Wo pocht das Herz einer 808? Was ist in deiner Kindheit falschgelaufen? Bevor wir die heutige Therapiesitzung eröffnen, lauschen wir Lowfish und seinem Album Grey With Breaks – 19 kanadische Songs, die atmen und leben und organisch sind. Nein, seriously, keine Verarsche! Hört mal genau hin, was sich da zwischen den Schaltkreisen entwickelt: ein Organismus, mehrere Zellen, Synthese dank 240 Volt!Lowfish, der bärtigste Bartträger von Toronto, forscht seit den späten Neunzigern nach Lebensformen im Schall. Gefunden hat er: zwei Dutzend EPs und acht Alben, die alle unter eigenen Label-Laborbedingungen entstanden sind. Sie enthalten Spuren von Delia Derbyshire, Mort Garson und Aphex Twin. Möglicherweise haben sich auch Tin Man und ein Dopplereffekt ins Petrischälchen verirrt. Wurscht, weil das ohnehin nur billiges Namedropping ist, um der organisch nach Luft hechelnden und ganz und gar lebendigen Gefühlsverwirrung einen Namen zu verpassen. Christoph Benkeser