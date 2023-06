Die Platten der Woche mit Function, Henry Greenleaf, Solma, Viikatory und youANDme

Solma – Mindless Being / Sentient Model (Virtual Forest)

Der Betreiber des Pariser Labels Virtual Forest mit einer Doppel-EP. Bei Solma und Virtual Forest kommt Ambient mit einem Plus. Die Mindless Being-Hälfte hebt an mit tropischem Futurismus: „Under The Black Lodge” vermischt Regenwald-Vögel mit Funksignalen und kosmischen Obertönen. Schon in „Encoded Dreams” werden die statischen Zustände durch rotierende Downtempo-Beats in Bewegung versetzt, loopig und lässig, um dann auf einem fast fingerschnippenden Drive wegzufliegen. „Reef (Impossible Mix)” bleibt in Tempi unter 100 und entwickelt einen durch Chorus-Effekte beinahe quadratischen, entspannten Schlag. So, dass der langsam aus den Geräuschen eines Moores bei Nacht auf „The Path They Followed” in Szene gesetzte Wankel-Breakbeat überrascht. Das Gewicht bleibt aber auch hier auf dem stehenden Klangbild, der clubtaugliche Tanz ist gleichsam Rahmen wie Grundierung der Szenerie.

Die vier Tracks auf Sentient Model klingen im Vergleich zu Mindless Being noch freier in ihrer Anlage. „Emptiness (Void Reset)” entwickelt sich hin auf einen Drone metallener Saiten, und „The Key To Killing Your Ego” setzt Wissensliebe gegen Alles-ist-gut-Weisheit: röchelnde Amphibien, Lichtspiegelungen, von der Abendsonne gefärbte Wölkchen aus Klang. Noch mehr eine Studie vorgefundenen Materials ist dann „Subglacial (m3 s)”, wo Rundgeformtes sich über eine kalte Wassergegend erhebt. Solma lässt sich für diese Atmosphäre über sieben Minuten Zeit, und es stellt sich ein glasklares Bild ein, von klärender Wirkung. Das schwirrende Drum’n’Bass-Gefährt mit Namen „C-Linopolis” sorgt für einen Schluss auf dem fliegenden Teppich. Hörenswert, und dabei mit großem Finale. Christoph Braun