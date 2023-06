Mixe des Monats: Mai 2023

Ryan Elliott und Ogazón – Faith Beat Presents Ryan Elliott B2B Ogazón (HÖR)

Gruppenarbeit ist eins der Dinge, die man durch die Schule entweder lieben oder hassen lernt. Sie führt Personen mit unterschiedlichem Wissensstand oftmals willkürlich zusammen, die sich dann meist nur aus dem Klassenverband kennen. Freundschaft ist dabei kein Garant dafür, Arbeit gleichmäßig zu verteilen und sie dann auch noch zu erbringen. Am besten läuft es, wenn man ähnliche Interessen hat. So geschehen beim Label-Showcase von Faith Beat mit Ryan Elliott und Ogazón für HÖR. Dort wechselten sich der Faith-Beat-Labelboss und die luxemburgische DJ mit spanischen Wurzeln an den Decks ab – und setzten in Berlins bekanntestem Badezimmer fast eine Stunde zielsicher die Nadeln auf ihre House-Platten.

Bei nicht ganz 56 Minuten Showcase bleiben rechnerisch rund 30 Minuten oder circa sechs Tracks pro DJ. Das heißt: Jede Platte muss sitzen. Entsprechend gibt Elliott die Marschrichtung mit „Galactic Alignment” von Jump ‘Chico‘ Slamm vor. Zum Einstieg gibt es eine knackige Hi-Hat und Four-to-the-floor-Drums. Diese spinnt Ogazón mit dem perkussiven „I’ve Seen You Do It” von Peace Division weiter. Wer die Muße hat, sich das ganze B2B-Set anzusehen, erlebt, wie sich beide mit sichtlicher Freude immer weiter antreiben. Am Peak gibt Ryan Elliott seinen Track „Stepmode” zum Besten. Es obliegt Ogazón, das Gemeinschaftsprojekt mit O-Wells „Liquid Sun” abzuschließen.

Am Ende steht eine produktive und ungemein funkige Gruppenarbeit, wie geschaffen als Warm-up für die ersten Festivals der Saison. Fabian Starting