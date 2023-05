Mai 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Jan Jelinek – Seascape – polyptych (Faitiche)

​​Jan Jelineks LP SEASCAPE – polyptych ist der Soundtrack für ein gleichnamiges Medienkunstwerk, das in einjähriger Kollaboration mit dem kanadischen Künstler Clive Holden entstanden ist. Es basiert auf Material aus dem Filmklassiker Moby Dick (1956), der von Jelinek und Holden zersetzt und wiederaufgebaut wurde. Beide Künstler arbeiten stark mit Wiederholung und Variation, Holden im Visuellen, Jelinek im Klanglichen.

Der Berliner nutzt die Stimme der zentralen Filmfigur Kapitän Ahab, um damit ein Synthesizer-System anzusteuern. Lautstärke und Klang von Ahabs Reden agieren so als Puls einer konvulsiven Blackbox, deren Output in zehn schleichende, mysteriöse, teils beklemmende, teils ahnungsvolle Klangkompositionen gegossen wurde. Die hohe klangliche Qualität der Musik enthebt sie allerdings aus ihrem bloßen Dasein als Soundtrack. SEASCAPE – polytech kann problemlos als rein musikalisches Werk rezipiert werden – und darf darum auch nach rein musikalischen Gesichtspunkten beurteilt werden. Ernst, unterschwellig, nebulös, verwaschen und doch präzise, organisch, und doch unbekannt wirkt die Musik. Und sie vermittelt das, was man sich von guter (Klang-)kunst erhoffen darf: Die Ahnung des Fremden im Alltäglichen, des Beängstigenden, Rätselhaften, Unkontrollierbaren und doch Verbindenden hinter den Dingen.

Schon im Opener „The Water Seems Changed To Mist And Vapor” verschwimmt der Boden unter den Füßen, eine Atmosphäre wie nach einem Knockout, schief, verquollen, diffus. In den folgenden Passagen überstreichen immer wieder warme, unwirkliche Böen die stets präsente Spannung. In „Waiting And Watching – Version” wird erstmals eine menschliche Stimme erkennbar, bleibt aber unsprachliches Sample. Gegen Ende ein fliegender Szenenwechsel zu nostalgischen Streichern. In „Warm Murmur in the Room” wird das Ohr immer wieder von unfassbar milchig-weichen Dünsten umhüllt, im Hintergrund rostig Schwingendes. Im stärksten Track „It Moves Swiftly Forward, Throwing Up Great Waves” dringt ein entsetzendes Uncanny-Gefühl ganz nah an die Hörenden heran.

Grenzüberschreitend intim atmet oder, besser, schnüffelt es am Ohr. Was ist das? Mensch, Maschine, Geräusch? Es pulsiert, versucht sich hochzudrücken, aber bricht nie durch. Dieser verborgene Sinn, dieser eine Sinn, er bleibt ein Etwas, und die ganzen knapp 40 Minuten von SEASCAPE – polyptych spielen mit der verstörenden wie verlockenden Imagination, dieses Etwas könnte sich im Hörenden einnisten. Die letzten beiden Tracks deuten bereits Möglichkeiten der Entspannung an, eine Ahnung davon, was blüht, wenn sich der Dunst löst. Moritz Hoffmann