Die Platten der Woche mit Böhm, Kincaid, Lisene, Metrist und Takuya Matsumoto

Kincaid – Don’t Get No Sun (Redstone Press)

Seit 2011 veröffentlicht der britische Musiker, Produzent und Komponist Joe Arthur Musik. Zunächst unter dem Alias Apple Bottom und seit etwa fünf Jahren als Kincaid. War er früher in Deep House, UK-Garage und Minimal beheimatet, widmet sich der Sohn des britischen Sängers Neil Arthur, bekannt als Frontmann der Band Blancmange, in jüngster Zeit detaillierter elektronischer Musik, die Experiment und Dancefloor futuristisch vereint.

Stilistisch bewegt sich seine jüngste EP Don’t Get No Sun zwischen Downbeat, wundersam lässig ausgespielt im Tune „Getting More Sun”, UK-Bass, hüpfend verteilt im Track „Gutter”, oder nervös technoidem Reggaeton, gespenstisch präsentiert im Tune „On Hands”. Und dann ist da noch der Titeltrack, der eine klare Genrezuordnung ablehnt. Trippiger IDM, veredelt mit UK-Bass-Nuancen und Ghettotech-Momenten. Im Zusammenspiel klingt alles nach Designer-AI-Musik. Vielleicht liegt das an Kincaids letztjähriger Zusammenarbeit mit dem britischen Choreografen Alexander Whitley. Dieser diskutiert in seiner Arbeit das digitale Zeitalter, KI und den möglichen Untergang des menschlichen Bewusstseins und hat auf Kincaid großen Eindruck hinterlassen. Michael Leuffen