Sven Väth: Ibiza-Termine bekanntgegeben

- Advertisement -

Sven Väth hat die ersten Termine für seine Sets auf Ibiza bekanntgegeben. Im Rahmen der Tour, die nach seinem letzten Album Catharsis benannt ist, spielt er über die Sommermonate zwischen Juni und September auf der Insel. Am 1. Juni, 13. Juli, 10. August, 7. und 28. September können jeweils 300 Besucher:innen im Akasha Club in Las Dalias Väth live erleben.

Ibiza und Sven Väth haben eine besondere Beziehung – die Baleareninsel war Wetzstein für seine späteren Clubprojekte. Von 2000 bis 2017 war er mit seinem Cocoon Partys für den Montag im Amnesia verantwortlich. 2018 wechselte er ins Pacha, um nach einem Jahr ins Amnesia zurückzukehren. Für 2019 spielte er außerdem im Ushuaïa ausgewählte Termine. In den Coronajahren fiel sein Engagement dort pandemiebedingt aus. Letztes Jahr legte Väth im Rahmen seiner Cartharsis-Tour bereits im Club Chinois auf.

Im Rahmen seiner Welttournee „We Only Come Out At Night” spielte Sven Väth dieses Jahr bereits auf Ibiza – am Gründonnerstag zunächst tagsüber im Garten von Las Dalias und abends im dortigen Club Akasha.

Unsere große Reportage zu Sven Väths Ibiza findet ihr hier.