Die Platten der Woche mit Berk Offset, Holy Garage, Introspekt, Oma Totem und TM Solver

Introspekt – Temptation (T4T LUV NRG)

Die neueste EP auf T4T LUV NRG, dem Label von Octa Octa und Eris Drew, kommt aus Los Angeles. Oder, um konkreter zu werden, von DJ und Produzentin Introspekt. Die ist, nach einigen Veröffentlichungen auf Labels wie Shall Not Fade oder Gimme A Break, natürlich kein unbeschriebenes Blatt mehr. Vielmehr bekannt für ihren modernen Twist von UK-Garage-Styles, von 2Step bis Speed Garage, was sich auch auf diesen vier supertighten, von swingenden Hi-Hats und subsonischen Basslines angetriebenen Tunes zeigt.

Stilistisch geht’s hier mehr in Richtung Speed Garage – will heißen: Four-To-The-Floor ist Trumpf. Gleichzeitig nimmt die Produzentin auch Bezug auf den ursprünglichen Mittneunziger-Garage-House-Sound aus New York und New Jersey, indem sie etwa Tronco Traxx’ „Walk 4 Me” oder Hardrives „Deep Inside”, zwei absolute Klassiker, zitiert. Heraus kommen so vier Stücke, an denen sich wohl keiner auf dem Dancefloor vorbeischleichen können wird. Tim Lorenz