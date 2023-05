TXL Berlin Recordings: ARTE Concert zeigt DJ-Sets vom Flughafen Berlin-Tegel

- Advertisement -

Arte zeigt online DJ-Sets vom ehemaligen Berliner Flughafen Tegel (TXL). Die erste Folge lässt sich bereits über die Mediathek abrufen. Mit dabei: WSNWG-Labelboss Rødhåd, Dasha Rush und der Amsterdamer MARRØN.

Rødhåd (© 2023 RBB/ ARTE)

Immer dienstags und jeden zweiten Donnerstag ab 19 Uhr folgen bis Juni weitere DJ-Streams von Tegel, die auf Arte und YouTube zu sehen sind. Die Aufnahmen entstanden in der Cargohalle und dem ehemaligen Lufthansa-Hangar. Das Gelände des 2020 geschlossenen Flughafens wurde außerdem durch Drohnenaufnahmen in Szene gesetzt.

Das Berliner Label Suol veranstaltete im März an insgesamt sechs Tagen ein Streaming-Event am ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel. „TXL Berlin Recordings” ist eine Produktion von Suol im Auftrag des RBB in Zusammenarbeit mit ARTE.

Flughafen Berlin-Tegel (© 2023 Sina Spitzlei/ SUOL Music)

Das Line-Up im Überblick:

Di., 2. Mai 2023: Rødhåd, Dasha Rush, MARRØN

Di., 9. Mai 2023: Patrick Mason, Estella Boersma, Cera Khin

Do., 11. Mai 2023: Danilo Plessow alias MCDE, NAOMI, Monty Luke

Di., 16. Mai 2023: Clara Cuvé, MCR-T, LUZ1E

Di., 23. Mai 2023 : Ben Klock, Fadi Mohem, Nathalie Seres

Do., 25. Mai 2023: Rebekah, Daria Kolosova, Marcel Fengler

Di., 30. Mai 2023: Shed, Josey Rebelle, Sven von Thülen

Di., 6. Juni 2023: Elli Acula, Lovefoxy, The AM

Do., 8. Juni 2023: Cinthie, Ash Lauryn, Mike Starr

Di., 13. Juni 2023: Dr. Rubinstein, Freddy K, Tijana T

Di., 20. Juni 2023: Cormac, Gabrielle Kwarteng, CYRK

Do., 22. Juni 2023: DJ Stingray 313, Sarah Farina, Born in Flamez