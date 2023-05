Aphex Twin: Festivaltermine für 2023 angekündigt

- Advertisement -

Aphex Twin gibt seine Tourtermine für den kommenden Sommer bekannt. Die Ankündigung umfasst neun Auftritte – allesamt auf europäischen Festivals. Den Anfang macht das Syd For Solen in Kopenhagen, wo er als Headliner spielt. An den darauffolgenden Tagen bereist Richard D. James Schweden und die Niederlande. Dort spielt er auf der Rosendal Garden Party in Stockholm und auf dem Best Kept Secret im niederländischen Tilburg.

In seiner Heimat tritt er zweimal auf: beim Field Day in London, wo er schon im vergangenen Jahr spielte, und zum Tourfinale am 2. September in Bristol auf dem Forwards Festival.

In Deutschland trat Aphex Twin zum letzten Mal am 1. November 2018 auf – damals spielte er ein aufsehenerregendes Konzert in Berlin.

Hier nochmal alle Termine in der Übersicht:

09.06.2023 – Syd For Solen, Copenhagen (Dänemark)

10.06.2023 – Rosendal Garden Party, Stockholm (Schweden)

11.06.2023 – Best Kept Secret, Tilburg (Niederlande)

16.06.2023 – Sónar Festival, Barcelona (Spanien)

14.07.2023 – Villafranca Festival, Verona (Italien)

16.07.2023 – Dour Festival, Dour (Belgien)

19.08.2023 – Field Day, London (England)

01.09.2023 – Meo Kalorama, Lissabon (Portugal)

02.09.2023 – Forwards Festival, Bristol (England)