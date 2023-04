April 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Mark Barrott – Jōhatsu (Reflections)

Von seiner Basis auf Ibiza aus hat sich der englische Produzent Mark Barrott für einige Jahre in die insularen Balearic-Klänge vertieft. Während der Pandemie schien es damit dann erst einmal gut zu sein, oder es war eine Pause vom streng tropischen Entspannen angezeigt. Mit seinem Album Jōhatsu vollzieht Barrott zumindest einen dezenten Stilwechsel. Ursprünglich als Soundtrack für den japanischen Dokumentarfilm Jōhatsu… the art of evaporation, entstanden, bringt Barrott die Platte jetzt heraus, ohne dass klar ist, ob der Film selbst jemals veröffentlicht werden wird.

Die zugewandte Leichtigkeit von Alben wie Sketches From An Island ist im Grunde geblieben, Barrott kanalisiert sie bloß anders. Bis auf zwei Ausnahmen kein sanfter Beat, kein bedächtig anbrandender Funk, dafür luftige elektronische Melodien, die sich, ähem, gleich kunstvoll gefaltetem Papier ineinanderschieben. Mitunter kommen Instrumente wie Klavier, gestopfte Trompete, Flöte oder Gitarre hinzu. Die Inspiration war mutmaßlich das freie Ambient-Schaffen in Japan aus den Achtzigern, gefiltert durch die Erfahrung der Balearen. Barrott hat gut daran getan, sich die Rechte an der Musik zu sichern. Sie besteht in ihrer freundlichen Flüchtigkeit auch ohne Bilder. Tim Caspar Boehme