Die Platten der Woche mit 9th House, Damiano von Erckert, Malugi, Soreab und Upwellings

Damiano von Erckert – Euphoric Spirits (Live At Robert Johnson)

„3PIANOS” verknüpft klassisch balearischen E2-E4-Vibe mit Rave-Reminiszenzen, jazzigem West-London-Flair und an den Großen Seen im Nordwesten der USA beheimateten Deep-House-Strings. In einer gewohnt eigenen Liga spielt Pépé Bradocks „Hot Dog Cruise Remix” auf einem an Strafes „Set It Off” erinnernden Electro-Breakbeat-Pattern-Groove. „Random Waves” zieht dann noch etwas entschlossener die Neo-Trance-Karte. Die schwebende Bongopercussion von „Blue Marlin” driftet im Passatwind über sonnengefluteter Gischt, während „B47” durch die urbane Nacht in einen Laser-Acid-Tunnel aus flüssigem Chrom eilt. „The Story“ geht als bekifftes Essay über „The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind)” durch. In „Trauma Illusion” moduliert eine verstimmte Bassfigur durch ein House-Arrangement mit Strandatmosphäre, die Synth-Hookline klingt wie auf Saiten gezupft.

Spezifisch an Damiano von Erckerts Deep-House-Entwurf ist die organisch wirkende Wärme der Texturen. Nominell die zweite EP des Robert-Johnson-Residents für das angeschlossene Label, aber mit 44 Minuten Spielzeit (inkl. Bradock-Remix) schon fast ein Mini-Album. Harry Schmidt