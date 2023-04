HÖR: Pop-up-Studio in London eröffnet

- Advertisement -

Die Berliner Streamingplattform HÖR hat ein Pop-up-Studio in London eröffnet. Bis Anfang Mai sollen dort Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen rund um Clubkultur, DJing und Musikproduktion mit Künstler:innen verschiedener Kollektive geführt werden. Im Anschluss bitten die Veranstalter:innen in den Londoner Nachtclub Phonox, in dem die geladenen Gäste auftreten werden. Den Anfang machen DJ Gigola und MCR-T vom Kollektiv Live From Earth.

Seit dem 3. April sendet HÖR von Montag bis Freitag von jeweils 18 bis 22 Uhr einen Livestream aus dem neuen Studio in der Kingsland Road im Ostlondoner Stadtteil Dalston.

Am kommenden Samstag geben DJ Gigola und MCR-T einen eineinhalbstündigen Einblick über den Einstieg ins DJing und kommen mit dem Host der fünfwöchigen Reihe, Lewis G. Burton, und den Gästen ins Gespräch.

An den darauffolgenden Samstagen sind außerdem Foundation FM, Intervention, Juicy Gang und Explorers mit einer Reihe von Artists eingeladen.

Die Besucher:innenzahl der Podiumsdiskussionen ist auf 20 Leute begrenzt. Zur Anmeldung geht es hier. Tickets für die im Anschluss an die Podiumsdiskussionen stattfindenden Clubnächte im Phonox gibt es aktuell noch für 15 bis 20 Pfund.