Die Platten der Woche mit DIN, Doctor Jeep, Ela Minus & DJ Python, ItaloJohnson und windowseeker

Doctor Jeep – Push The Body (TraTraTrax)

Drei Tracks, drei Remixe der drei Tracks, die Drei ist die magische Nummer des Doctor Jeep. Um mit den Bearbeitungen zu beginnen: Sam Binga legt auf Grundlage von „Rolla Dex” einen Turbo-Mix an, dem er genau diesen Titel als Versprechen mitgibt. Bei angegebenen 80, also gefühlten 160 Beats in der Minute rasen tribalistische Klatschbeats über die Himmelsautobahn, die hier ein bisschen klingt wie das allgemeine Verkehrswesen im Sci-Fi-Blockbuster Das fünfte Element. Auch Hodge darf ran, und er wagt sich an „Resodanz”, dessen Baile-Funk-Mathematiken er glatt poliert. Aquarians Fassung von „Push The Body” glänzt detroitern, wenn sich in Mikroschleifen spulende Keys überschlagen, bevor der Breakbeat reinkommt und die Percussion ergänzt.

Andre Lindra, die Person hinter dem Doctor-Pseudonym und brasilianisch-amerikanischer Produzent, legt sein Titelstück zunächst in einer Dubstep-Façon an. Die hin- und herschwankenden Schlagzeug- und stetig greifenden Bässe verwandeln sich jedoch in einen Four-to-the-Floor-Beat und entwickeln eine Hypnose auf Rollen. Lindras Original von „Rolla Dex” fährt ein vor sich hinmurmelndes Keyboard-Muster auf, das sich behaupten muss gegen allerlei entgegenkommende Clonks, Blurbs und Bleeps. „Resodanz” schließlich mutet an wie eine Erinnerung an vergangene Nächte im Basskeller. Alles fließt mächtig und langsam dahin, die träumerisch singende Bassline, die Beats aus dem Off, die Handclaps. Einlullendes Teil am Ende einer großen EP. Christoph Braun