Die Platten der Woche mit Kasra V, Tim Reaper und Volruptus

Lårry – How Was That For You (BRUK)

Ich bin kein Experte für Zombie-Apokalpysen, habe aber genügend von The Last of Us gesehen, um zu behaupten, dass die Welt zum Sound von Lårry untergehen wird. Wobei: Welt ist übertrieben. Es ist eher das, was davon übrig geblieben ist, nachdem sich der Fungus – anschaulich abgebildet auf dem Cover der EP – ausgebreitet hat.

Spoilerwarnung: Viel ist es nicht. Deshalb beschränkt sich der Sound von Lårry auf die Basics: unheimliches Dröhnen, eine humpelnde Kick, dazwischen ein Zischen und man landet im Jungle. Für Menschen, die wie ich nach drei Sekunden in der Loop-Starre nach dem Ritalin-Nachschub fingern, könnte How Was That For You also zu einem anstrengenden Unterfangen werden. Ist nämlich nicht so, dass uns die Scheibe auf dem Berliner Label BRUK mit Reizen übergießt. „In Water” klingt so, als hätte Squarepusher die Hälfte seines Studios verscherbelt. „Angela’s Knife” wobblet wie Dubstep, für den die Kids keine Kohle ausgeben. Bei „Uniform Uniform” weiß man nicht, wo vorne und hinten ist. Und „Yargachin” überlegt sich in Zeitlupe, ob vielleicht, mitunter oder doch eher kein Break in die Untergangsstimmung krachen soll. Nach Plan B hört sich das nicht an, eher wie ein Trauma. Christoph Benkeser