Die Platten der Woche mit Binary Digit, Kin Teal, Mad Honey, Sha Ru und The Black Dog

The Black Dog – Music For Dead Airports (Dust Science)

Brianos Enos Definition entsprechend war Ambient eine Musik, die „gleichermaßen ignorierbar wie interessant” ist. Tatsächlich hatte Eno sein Album Music For Airports 1978 als Hintergrundmusik für Flughafenterminals konzipiert. Das, was The Black Dog 2010 als Musik für echte Flughäfen verkauften, ist am Ende aber bloß ein Album zwischen Ambient und Dub Techno. So richtig gut gealtert ist es nicht.

Deutlich interessanter ist die neue EP Music For Dead Airports, die den Re-Issue des Albums flankiert. Der Titel der Platte bezieht sich auf die beiden Flughäfen Sheffields, die heute beide nicht mehr in Betrieb sind. Angeblich entstanden die vier Tracks in den inzwischen funktionslosen Gebäuden des 2022 geschlossenen Doncaster Sheffield Airports und auf dem einstigen Vorfeld des schon lange nicht mehr bestehenden Sheffield City Airports. Diese Eindrücke haben The Black Dog in eine Musik übersetzt, die Verlorenheit, Verfall und Schönheit ausstrahlt. Holger Klein