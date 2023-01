Januar 2023: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Roy Of The Ravers – White Line Sunrise II.I (Le Roy Soleil) (Emotional Response) [Reissue]

Sam Buckley alias Roy Of the Ravers (der Name ist eine Verballhornung der titelgebenden Hauptfigur des britischen Fußballcomics Roy Of The Rovers), kann mittlerweile auf eine mehr als stattliche Diskografie zurückblicken. Seit 2010 veröffentlicht er Musik, Discogs zählt 20 Alben. Keine schlechte Bilanz. Der Sound ist dabei so abwechslungsreich wie seine Veröffentlichungen vielfältig, wandert mühelos von hypnotischem Acid House zu Aphex-Twin-artigem Braindance, von hartem Techno zu sanft-eleganter Electronica. Und auch vor cheesy Edits, freilich angereichert mit einer gehörigen Prise trockenem britischen Humor, schreckt Buckley nicht zurück, wie seine kürzlich veröffentlichte Breakbeat-Version von Enyas „Orinoco Flow” beweist.

Von derartigen Tongue-In-Check-Tunes ist er auf diesem Release, der Wiederveröffentlichung eines bereits 2019 erschienenen Albums, weit entfernt. Gewiss die Hälfte der Tracks bewegt sich im beatlosen Ambient-Bereich. Musik von epischer Schönheit, die in ihrer kontemplativen Art an beruhigende Sonnenauf- wie -untergänge denken lässt. Und auch der Rest der Stücke streift durch eher ruhige Gefilde. Mal schwingt das sonische Pendel mehr in Richtung Electronica, mal mehr in Richtung Kraftwerk in ihrer frühen, noch vom Krautrock inspirierten Phase.

So oder so ist das alles wunderbare Homelistening-Musik – Ambient und Kraut-Elektronik, die weit davon entfernt ist, in kitschige New-Age-Abgründe abzurutschen. Eine Reissue also, die sich allemal lohnt. Tim Lorenz