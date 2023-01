Zwei der Betreiber und nd_baumecker (Foto: Presse)

Hinter dem Plattenladen Delirium in der Frankfurter Töngesgasse steckten einst Ata Macias, Jörg Henze und Heiko Schäfer alias Heiko M/S/O. Neben ihrem renommierten Plattengeschäft waren die drei auch als DJs, Labelbetreiber und Produzenten tätig. Außerdem eröffnete Macias 1999 den Offenbacher Club Robert Johnson. Eine musikbezogene Vielfalt, die hohe Erwartungen an diese Charts-Ausgabe weckt, die uns das Trio hinter Delirium im Januar 1993 zukommen ließ.

In ihren Charts findet sich Sven Väths Konzeptalbum Accident In Paradise. Groovegarantie versprechen Tracks von Bandulu und Steve Pointdexter. Außerdem hämmert sich Moby ins Delirium. Traditionalist:innen aufgepasst – diese Charts From The Past aus den Nullerjahren lassen eure Herzen aufgehen.