Mr. Ho – JIN07 (JIN)

Michael Ho muss als Mitgründer von Klasse Wrecks nicht vorgestellt werden. Er hat auch auf ESP Institute und NEUBAU veröffentlicht. „Burrow” auf dieser Platte auf seinem eigenen Label JIN ist ein Jackhouse-Track, der vielleicht auch zwischen 2002 und 2006 auch auf dem Ghostly-International-Sublabel Spectral hätte erscheinen können. Ein wenig klingt die ganze EP auch nach Joakim oder den Schwarz-Brüdern aus Stuttgart. Die hölzernen Sounds der TR-707 – ganz gleich, ob Original oder eine Simulation, die Sounds in der TR-707 sind letztlich digitale Samples – gehen aggressiv auf den Dancefloor zu.

Gleich darauf linst „TBC2” mit einem klassischen Chicago-Dreiklang-Basslauf um die Ecke. „Shoplift” kommt mit dem wohl meistgenutzten 08/15-Conga-Disco-Break-Sample aus den Neunzigern, dem Apache-Break der Incredible Bongo Band, träumerisch um die Ecke. Der Titelname ist Programm.

„Drumthul” ist schön laut, klingt aber leider auch digital bereinigt und in den unteren Frequenzen nach zu viel Digital-Distortion. Auch dieser Track hält sich an die Soundpalette der TR-707. Der zweite Mann von Klasse Wrecks, Luca Lozano, liefert den Remix zu „Shoplift”, der in dem Zusammenhang Sinn macht: Die metallische Nu-Disco-Balearic-House-Nummer passt stilistisch auch in die Jahre 2000 bis 2005. Mirko Hecktor