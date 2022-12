Die Platten der Woche: Getting into the Christmas spirit with Daniel Wang

The Singers Unlimited – Christmas (Musikproduktion Schwarzwald/ 1972)

Obwohl ich lieber nicht so dogmatisch klingen würde, muss ich diese Platte erwähnen, weil sie in Deutschland (und zwar im Schwarzwald) aufgenommen und produziert wurde. Disco oder Jazz-Funk oder elektronisch ist sie gar nicht, aber sie ist eines der besten Beispiele für das hohe Niveau der analogen Tonstudio-Technik, das man vor 50 Jahren schon erreicht hat, lange bevor es Digital oder Automatisierung gab.

The Singers Unlimited war ein Vocal-Quartett aus dem Mittleren Westen der USA, alle vier mit deutschen Wurzeln und einem perfekten Sinn für präzise Harmonien. Der Gruppenleiter Gene Puerling war Autodidakt und hat jeden Satz selbst arrangiert. Die Singers haben Dutzende von Platten aufgenommen und machten Studioaufnahmen auf 20 bis 30 Spuren, die von Toningenieuren akribisch abgemischt wurden, um einen Klangeffekt zu kreieren, den manche Kritiker mit den choralen Werken von Palestrina verglichen haben. Jegliche Live-Auftritte haben sie abgelehnt – Puerling meinte, dass es unmöglich wäre, die Komplexität der Harmonien bei Live-Shows zu rekonstruieren.

Vielleicht vergisst man heutzutage, wie mühsam es einst war, wirklich kreative und einmalige Tonaufnahmen zu schaffen, doch die Anzahl solcher Tracks und Alben aus dem deutschsprachigen Raum wird von Außenseitern womöglich unterschätzt. Nicht nur The Singers Unlimited und die Disco-Hits von Giorgio Moroder und den Münchner Musikern in seinem Umfeld, sondern auch internationale Hits aus den Siebzigern und Achtzigern wie Jumbos „Turn On To Love” oder Tacos „Putting On The Ritz” wurden in Deutschland produziert und klingen immer noch glänzend und spannend. Gute Musik stirbt nicht, aber vielleicht ermöglicht ein Blick in die Welt dieser quasi vergessenen Schallplatten, Sounds für eine menschlichere und lebendigere popmusikalische Zukunft zu schaffen?