Dezember 2022: Die einschlägigen Compilations

Marcel Fengler pres. 10 Years of IMF (IMF)

Marcel Fenglers Anspruch an sein Label IMF ist heute derselbe wie vor zehn Jahren: Techno in all seinen Facetten abbilden, Newcomern wie Veteranen gleichermaßen eine Chance geben. Hier findet das etwa Ausdruck in Etapp Kyles druckvollem Breakbeat-Opener „None”, dort bedient dann Dasha Rush die stampfend-fiepende Industrial-Variante. Auch Vril lässt sich mit einem für seine Verhältnisse erstaunlich klar umrissenen Electro-Dub-Track blicken, während Fengler selbst als Teil eines Produktionsduos mit The Advent vertreten ist; gemeinsam präsentieren sie einen dröhnenden, geradlinigen Peak-Time-Track für große Dancefloors in voller Fahrt.

Den Hauptteil der Compilation machen dann aber erfreulicherweise vergleichsweise unbekannte Namen aus. Hervorzuheben wären da ONYVAA & Mattia Trani mit ihrer Nummer „Body Smile”, die mit ihrem farbenfrohen Bollern an frühe Zenker-Brothers-Platten erinnert und auf dem entsprechenden Soundsystem bestimmt ihrem Namen gerecht wird. Steya gibt mit „Prototype X” schon mal einen Ausblick auf die kommende Debüt-EP für IMF, die 2023 erscheint: lockere Maschinen-Grooves und Traxx-Style-Vocals bieten den vielleicht coolsten Track der Platte.

Bei allem Anspruch an Varianz im Genre liegt der Fokus dieser Compilation doch klar auf den härteren, Big-Room-affinen Tracks. Dub-Techno-Liebhaber:innen etwa gucken in die Röhre und können vielleicht gerade noch mit Rodiaz’ (ebenfalls in die Vollen gehender) Schlussnummer „Those Ancient Sages” etwas anfangen. Leopold Hutter