No Signal Records: Berlin hat einen neuen Plattenladen

Anfang November hat No Signal Records aufgemacht – ein Plattenladen in Berlin Friedrichshain. Auf den Tellern dreht sich ein Techno-affines Repertoire an Neuerscheinungen und Second-Hand-Platten.

No Signal Records ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Online-Store Tricky Tunes, das gemeinsam mit dem DJ und Produzent Deluka und dessen gleichnamiges Musiklabel ins Leben gerufen wurde. Der Store ist in der Mainzer Straße 8 beheimatet und bietet ein Sortiment aus Techno-, House-, Acid-, Disco- und Funk-Platten an. Vorbeischauen könnt ihr montags bis samstags von 13 bis 20 Uhr. Hier findet ihr alle weiteren Informationen.