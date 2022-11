Nachti: Nachtdigital-Nachfolger alle zwei Jahre geplant

Das Nachtdigital-Festival kehrt im Sommer 2023 unter dem neuen Namen „Nachti” zurück. Das gaben die Veranstalter:innen heute in einem Newsletter bekannt. Das renommierte Festival hatte 2019 seine bis dato letzte Ausgabe nach 21 Jahren gefeiert. Diesen Sommer gab es bereits eine kleine Version unter dem Titel „Escape to Olganitz”, limitiert auf 2000 Karten. Das Line-Up, Ticketinformationen und weiteres werden ab Beginn des kommenden Jahres bekanntgegeben. Das Nachti soll im zwei-Jahres-Turnus stattfinden, also bis auf weiteres 2023, 2025, 2027 usw.