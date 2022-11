November 2022: Die einschlägigen Compilations

Pop Ambient 2023 (Kompakt)

Selbst wenn jedes Genre davon lebt, seine Erwartungen entweder eisern zu erfüllen oder völlig zu widerlegen, spielt Ambient nach seinem ganz eigenen Regelwerk. Denn wenn man sich fallen lässt, auf alle Haltepunkte und orientierende Reling verzichtet, kommt es auf die individuellen Mechanismen des Empfängers an, wo ein Track, ein Album oder eine Compilation eingeordnet wird. Wer die dreizehn Tracks der Pop Ambient 2023 chronologisch durchhört, dürfte feststellen, dass viele der Stücke sich allzu kalkulierbar verhalten. Wie auf einer Theaterbühne werden da die einzelnen Klangschichten reingefahren und weggeschoben. Dabei sagt die Banalität des Vorgangs nicht sofort etwas über die Prägnanz eines Tracks aus.

Bei Tetsuroh Konishi hat das eine filmische Note, die zwei Stück vom Sono Kollektiv wirken organisch und Triola spielt bei „Kupferblüte” mit der Geisterstunde, weil da etwas im Hintergrund lauert, was dich als Echo irgendwann einholt. Ein Stück wie „Nero” von Jens-Uwe Beyer ist mir dann aber einfach zu wenig, es klingt wie der Mitschnitt einer Fingerübung an der Gitarre. Auch bei „Reiter” von Reich & Würden würde man sich wünschen, dass es so etwas wie eine Richtung gäbe, eine Art Halteleine, deren Knoten man abzählt, um zu wissen, wie weit man gekommen ist. Natürlich darf Ambient in seinem Spielraum auch einfach Phasen aufstapeln. Das wirkt dann aber doch erst im Live-Auftritt oder jenseits der zwanzig Minuten Laufzeit so nachhaltig, dass man eintauchen will. Was mich zu den Tracks von Joachim Spieth und Uemit Han bringt, die allein schon durch ihre reiche Klangwelt herausstechen. Beides Stücke, für die man sich sofort einen neuen Kopfhörer mit Walnuss-Muscheln zulegen will und wissen, welche Instrumente, Filter und Synthesizer daran beteiligt waren. „Sieg über das Ungute” von Uemit Han lässt auch schon im Titel erahnen, dass hier die Kategorie akustische Medizin verhandelt wird, was in einer Laufzeit von 8:08 (Hello Easteregg) als Mini-Hörspiel funktioniert. Gregor Wildermann