Kostroma: Brand in russischem Club

Mindestens 13 Menschen sind bei einem Brand in einem russischen Club ums Leben gekommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Mindestens 60 Personen seien verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am 5. November im Poligon, einer beliebten Veranstaltungslocation in Kostroma, etwa 300 Kilometer nordöstlich von Moskau entfernt.

Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, nachdem ein Mann auf dem Dancefloor eine Leuchtpistole abgefeuert haben soll. Der Brand habe sich über eine Fläche von 3.500 Quadratmetern ausgebreitet. Mehr als 250 Menschen seien evakuiert worden, so Reuters.

Inzwischen sei ein 23-jähriger Verdächtiger festgenommen worden. Außerdem laufen Ermittlungen gegen den Veranstaltungsort: Notausgänge seien blockiert oder unzugänglich gewesen, wie die Zeit berichtet.