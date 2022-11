Tom Trago kam 1983 in Amsterdam zur Welt. Dort wuchs der heutige DJ und Producer mit der Plattensammlung seiner Eltern auf. Er hörte Hip Hop und Soul. Später lernte er Klavier – und entdeckte die Amsterdamer Clubszene und den Plattenladen Rush Hour.

2006 veröffentlichte er schließlich seine erste EP Live With The BBQ. Andere niederländische DJs hörten ihm zu, als er anfangs noch in kleinen Coffee Shops auflegte und nach und nach das Amsterdamer Nachtleben in schummrige House-Musik tauchte.

Mit „Use Me Again” schuf Trago einen zeitlosen Track, der bis heute für seinen puristischen House-Entwurf steht. 2012 fragten wir ihn nach seinen DJ-Charts. Seine Auswahl bewegt sich zwischen stampfenden Beats von Duke Dumont und Nikola Gala sowie minimalistischen Klang-Träumereien von Shoebox und Omar-S. Tracks, die auch zehn Jahre später noch in Bewegung versetzen.