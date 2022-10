Swedish House Mafia: Tourstops in Deutschland abgesagt

Die Welttournee der Swedish House Mafia verläuft weiterhin holprig. Nachdem bereits mehrere Shows in den USA abgesagt wurden, hat das schwedische Trio nun die verbliebenen Deutschland-Konzerte in Köln und München gecancelt. Mitte September wurden bereits Tourstopps in Frankfurt, Berlin und Hamburg abgesagt. Ersatztermine sind nicht geplant.

In einem Instagram-Statement gab das Trio als Grund für die Absagen bei einem Mailand-Auftritt beschädigte, für die Show unerlässliche Technik an.

Die Paradise-Again-Tour geriet in den letzten Monaten häufig in die Schlagzeilen. Neben enttäuschenden Ticketverkäufen gab es bereits nach dem Konzert in Los Angeles Technik-Schäden. Trotz Bedenken und Bitten der Tour-Organisatoren, die Show aufgrund von Starkregen zu unterbrechen, spielte das Trio durch und verursachte dabei einen Schaden in Millionenhöhe – defekte Gerätschaften mussten repariert und ersetzt werden.

Trotz der Vorkommnisse soll die Tournee am 29. Oktober in Antwerpen planmäßig fortgesetzt werden.